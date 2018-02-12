قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على مواطن بالسجن 12 عاماً، بعد إدانته بتأييد تنظيم “داعش” وانتهاجه الفكرالتكفيري، والتستر على الانتحاري منفذ تفجير عسير وتستره على مجهزه الموقوف حالياً وعدم إبلاغ الجهات الأمنية.
وأدين المواطن المشار إليه بمناصرة جرائم “داعش”، وتستره على إنشاء خلية تابعة للتنظيم، وتجنيده أحد الأشخاص وضمّه للتنظيم، وطلبه من شخص توصيل أغراض تُستخدم في العمليات الإرهابية لمجموعات تابعة للتنظيم في إحدى المحافظات.
كما أدانت المحكمة المتهم بتقديم معلومات لأحد الأشخاص عن رئيس المحكمة الجزائية وموقع سكنه ووجود حماية أمنية له من عدمه، واشتراكه في عددٍ من المجموعات على “التيليجرام” تتبنى فكر تنظيم “داعش”.
وتضمّن الحكم بجانب تعزيره بالسجن مدة 12 عاماً تبدأ من تاريخ توقيفه المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة محكوميته تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.وفق “أخبار 24”.