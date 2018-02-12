كتب ابن الخرج ورجل الأمن والمال الأستاذ وليد المبارك أثناء عودته بالطائرة من سفره الجمعة الماضية وبعد تلقيه خبر وفاة رجل الأعمال المشهور وأحد مؤسسي تجارة الخرج الشيخ صالح بن سليمان الطفيل يرحمه الله ـ والذي وافته المنية الجمعة الماضية ، كتب سطورا حصلت الخرج اليوم على نصها جاء فيها :
ومات الرجل الصالح !
ربما تدور بك الدنيا لتتعرف على رجال
وربما تقف بك دنياك لتتعرف على رجل …. وأي رجل !
فذاك هو زجل المسبحين …
وروعة الدنيا و الدين
فبياض القلب سمته
ُوسلامة الفؤاد وكرم النفس بهجتهُ
فذاك الصالح إن كنّا شهوداً فالله يشهده
ولا نزكية على ربٌ لسانهُ دوما بهِ يلهجهُ …
إن رأى منك سرورأ ابتهج
وإن رأى عيباً سترهُ وبعد …
فلم ترى عيني صالحاً في دنياي مثلُ صالح
تغنى بالقرآن بكاءً
وتغنى به عملاً وشِعراً
عاش على ختمة وتناغم على ترتيلة أناء الليلة وأطرافه وشدى به صباحهُ ومساءُه ،
إن رأيتهُ لُمتُ نفسي
وإن بَعدتُ عنه حدثتني نفسي ،
غازلتهُ دنيانا مره تلو مره ولَم يتوقف لها ولو مره ….
صارعة البلاء شاباً وصبر… وصارعة كهلاً فصبر ….
وبينهما سنون لاتسأل عن حسنهن وجمالهن ….
سقط في بئر وفقد البصر
فلم يرى أجمل من القرآن حسناً وضياءً …فأعاد الله بصرة …..
فلم يزده ذلك بَطشاً وازداد شكراً.
عرف الفقر … وعرف الغنى
وعرف أن المال هو مال الله وأن الأرض أرض الله وأن الحياة هي ذكر الله …
فدندن يومه زِجلاً بذكرة وطمعاً بما بعد دنياة ….برَ بوالدية أحياءً وأمواتاً ، وبر بذوي القربى كرماً وعطاءً ، وصِل من قطعة ورحِم من هجرة ، وبكى لكل من وعظة أبكته الفاتحة مرارا فكيف بقرآن يتغنى بها سِراً وجهاراً ، ولَم أرى في حياتي رجلاً يغضب حينما تدعوا له بالبقاء الا صالح فذاك هو من كان يطمع بما عند الله وبلقاء الله وكفى بالله شكورا ….
نعزي …. طيور الخرج البوادي بفقدِ زجل ِتسبيحة
فلن تستمع بعد اليوم لترتيلة ، ونعزي السابقون المقربون للمساجد أولي النهى والأحلام وأهل الروضة في فقد حمامة المسجد فلم يعد العِش هو عُشة، وذهب الى روضة في قبرة نسأل الله أن تكون من جِنانه ، فلكم رأوه من خلف الأمام
تارةً ماشياً وتارةًجالساً وتارة على عربة … ونعزي أولئك المذنبون وأنا منهم فذاك رجلٌ ِمن رجال قلائل يدفع غضب الرب عنا ليلاً ونهاراً ويلهج ذكراً ودعاءً
فلا تبكي أيها المُغرم بحياتك ولكن حان لك أن تبكي كل يوم على فقد ذاك الصالح فلقد فقدنا مزمار ترتيلة وولهنا على زجل تسبيحة ولطف مجالسته ، أما هو فذهب لمن طمع بلقائه ومن إشتاق للقائه الا رحمة من رحماته … والرب عندِ حسن ضن عبده به وكفى بالله حسيبا ورحيماً .
كتبه : وليد المبارك بالطائرة ٩ فبراير الجمعة الثالث والعشرون من جمادي الأولى في فقد الوالد صالح سليمان الطفيل رحمة الله .