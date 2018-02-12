في مساء الوفاء احتفلت أسرة الدريهم بلقائها السنوي في يوم الجمعة 23/5/1439 هـ في قاعة نوارة في الدلم بحضور مميز من كبار العائلة الاباء الكرام يتقدمهم فضيلة معالي الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدريهم رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة.
وقد بدأ الاستقبال من بعد صلاة المغرب بفقرات متنوعة للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.
وبعد صلاة العشاء بدأ الحفل الخطابي بتقديم الابن / رائد بن زيد بن علي حول الوصل وصلة الأرحام
ثم القرآن الكريم / عبدالعزيز بن خالد بن زيد .
وبعدها كلمة شئون العائلة للأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز بن أحمد
وتلاها أوبريت من كلمات الشاعر الدكتور سعد بن عبدالله بن أحمد وقام بتأديته الابن / زياد بن فهد بن محمد والابن / محمد عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن ثم فقرة للأستاذ / خالد زيد بن عبدالله مدير مكتب التعليم بالعزيزية بالرياض.
وفي نهاية الحفل استمع الجميع لكلمة معالي الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز حول صلة الأرحام وزيادة التواصل بين أفراد الأسرة.
وتخلل الحفل تكريم للأعضاء السابقين لإدارة الصندوق والحاصلين على درجة الدكتوراة وعددهم ثلاثة :
د- سعد بن عبدالله بن أحمد.
د-عبدالله بن محمد بن أحمد.
د-عادل بن راشد بن محمد.
والحاصل على درجة الماجستير / دريهم بن أحمد بن عبدالله.
وتكريم الدكتور / سعد بن عبدالعزيز لحصوله على اعلى درجة علمية وهى (بروفيسور)
وتكريم الحافظين للقرآن الكريم كاملاً وعددهم خمس حافظات.
والحافظين لخمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم وعددهم سبعة ما بين حافظ وحافظة.
والحافظين لخمسة أجزاء إلى عشرة من القرآن الكريم وعددهم ستة عشر ما بين حافظ وحافظة .
وتكريم المتفوقين في المرحلة الجامعية والثانوية .