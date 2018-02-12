ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على وافد إفريقي قام باقتحام أحد المنازل وتحطيم كاميرا المراقبة لإخفاء جريمته.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله أحدهم يعتلي السور الخارجي لمنزل في وضح النهار بحي الملقا شمال العاصمة الرياض ومحاولة اتلاف كاميرا المراقبة التي وثقت دخوله.
وأضافت أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بقيام أحدهم بالدخول للمنزل بعد اعتلاء السور الخارجي، وتهديد والدته بسلاح ناري (مسدس) وعند محاولة ضبطه تهجم على المبلغ ولاذ بالفرار دون تعرضه للأذى.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت مهامها بالعمل على وضع الخطط وزرع المصادر السرية في الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة للإطاحة بالجاني، وبالرغم من شح المعلومات وندرتها، تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من كشف هويته والقبض عليه في كمين محكم (نيجيري – ٣٨ عاماً) وبسماع أقواله أقر بارتكابه الجرم واتلاف كاميرا المراقبة بعد اعتلاء سور المنزل بقصد السرقة وتبين أن السلاح الذي كان بحوزته (مزيف) جرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال والضبط وإشعار فرع النيابة العامه بالمنطقة. وفق”أخبار24″.