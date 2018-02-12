أدى جموع المعلمين والإداريين والطلاب بمختلف مدارس المملكة، باستثناء مدارس منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الإثنين، صلاة الاستسقاء؛ عملاً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الجدب وتأخر نزول المطر.
ونشرت إدارات تعليمية مدارس صوراً لأداء المعلمين والطلاب لصلاة الاستسقاء، داعين الله تعالى أن ينزل الغيث وينفع به البلاد والعباد.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وجَّه إدارات التعليم في المحافظات والمناطق بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع المدارس؛ طلباً لنزول الغيث، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بهذا الشأن.
وفق”أخبار24″.