رعى معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد اللقاء الأول لمديري ومديرات الإدارة في الجامعة على مسرح كلية الهندسة في المدينة الجامعية ، والذي قامت بتنظيمه إدارة المتابعة بالجامعة .
بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية لسعادة المستشار والمشرف العام على مكتب معالي مدير الجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري والذي تولى إدارة اللقاء ، تلاها كلمة ترحيبية من مدير إدارة المتابعة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العجيان شكر فيها معالي مدير الجامعة على رعايته لهذا اللقاء وأوضح العجيان أن هذا اللقاء يسهم في تطوير العمل الإداري، والوقوف على أبرز المنجزات والمعوقات والحلول المقترحة لتجاوزها، واستعراض أهمية عمل مديري ومديرات الإدارة بالجامعة وتحمل المسؤوليات وشحذ الهمم والتشجيع على تنظيم وتطوير العمل.
عقبها قدم وكيل عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد الدكتور خالد بن عبدالرحمن النويصر ورقة عمل أوضح فيها بعض الأمور المتعلقة بالنظم والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة، وتفعيل عملية التواصل بهدف تقديم خدمة مميزة للمستفيد ،
ثم قدم مدير شؤون الموظفين الأستاذ حمود بن بادي الحربي بعض النصائح والتوجيهات لمديري ومديرات الإدارات كما أوضح بعض الأمور المتعلقة بتجويد العملية الإدارية وبعض التجارب الناجحة في مجال الإدارة التي تساهم في تحسين العمل وتحقيق أهدافه.
وقد اختتم اللقاء بكلمة لمعالي مدير الجامعة ذكر فيها أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من الدور الهام الذي يقوم به مدير الإدارة ودوره المؤثر في العملية الادارية ودوره الفاعل في تطوير إجراءات العمل ومساهمته في تنمية مهارات زملائه العاملين معه وما يضطلع به من مهام وأعمال تجعله هو الركن الأهم في الإدارة التي يعمل بها وحيث أن اللقاء بمديري ومديرات الإدارات وتبادلهم الآراء والخبرات والأفكار له أثر كبير في تطوير العملية الإدارية في الجامعة فقد حرصنا على عقد مثل هذه اللقاءات والالتقاء بقادة العمل الإداري .
بعدها فتح المجال للجميع لطرح اسئلتهم وملاحظاتهم وقد تمت الإجابة عليها بكل وضوح وشفافية.