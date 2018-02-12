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شاهد.. صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومناطق المملكة

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الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :

أدى جموع المصلين في جميع مناطق المملكة صباح اليوم الإثنين صلاة الاستسقاء؛ تأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الجدب وتأخر نزول المطر؛ أملاً في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

وتقدم أمراء مناطق المملكة المختلفة جموع المصلين.

وأمَّ المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، كما أمَّ المصلين في المسجد النبوي الشيخ عبدالباري الثبيتي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجَّه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة اليوم.

 

 

صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء

وفق”اخبار24″.

شاهد.. صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومناطق المملكة

12/02/2018
أخبار محلية
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