شاهد.. صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومناطق المملكة

أدى جموع المصلين في جميع مناطق المملكة صباح اليوم الإثنين صلاة الاستسقاء؛ تأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الجدب وتأخر نزول المطر؛ أملاً في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.
وتقدم أمراء مناطق المملكة المختلفة جموع المصلين.
وأمَّ المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، كما أمَّ المصلين في المسجد النبوي الشيخ عبدالباري الثبيتي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجَّه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة اليوم.
#يحدث_الآن || الأمير #فيصل_بن_سلمان يؤدي مع جموع المصلين بـ #المسجد_النبوي صلاة الاستسقاء.
يؤم المصلين من على المنبر النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالباري الثبيتي.#صلاة_الاستسقاء pic.twitter.com/CGsaiAEI2p
— إمارة المدينة المنورة (@imarat_almadina) ١٢ فبراير، ٢٠١٨
#فيديو #صحيفة_اليوم
أمير #الشرقية يؤدي #صلاة_الإستسقاء صباح اليوم في جامع #خادم_الحرمين_الشريفين في#الدمام pic.twitter.com/c8FmyPhIlu
— صحيفة اليوم (@alyaum) ١٢ فبراير، ٢٠١٨
وفق”اخبار24″.