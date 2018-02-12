أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، أنها تتوقع نشاطاً للرياح الجنوبية، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ومثيرة للأتربة والغبار.
وتوقعت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة، أن يتسبب نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار في الحد من مدى الرؤية الأفقية، فيما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55 كم/ساعة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها.
وأضاف التقرير، أن الرياح السطحية ستنشط على مناطق تبوك وحائل والقصيم ورفحا وحفر الباطن والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، بينما ستكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة. وفق”اخبار24″.