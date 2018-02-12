اشتكى عدد من زوار مهرجان “الجنادرية 32″، من استغلال الباعة لهم ورفع أسعار المأكولات والمشروبات لأكثر من الضعف والضعفين.
وأفاد شهود عيان وفقاً لـ”سبق”، أن أسعار المشروبات والمأكولات ارتفعت بشكل غريب؛ حيث وصل سعر فنجان القهوة 10 ريالات، كما وصلت أسعار السندوتشات إلى نفس السعر تقريباً، بينما تباع الوجبة الصغيرة من “سِيريه الحجازية” بـ20 ريالاً.
ودعا زوار المعرض، الجهات المعنية إلى التدخل وإخضاع الباعة في المهرجان للرقابة التجارية والصحية؛ لمنع الاستغلال وإلزامهم بوضع أسعار مناسبة للمأكولات والمشروبات.