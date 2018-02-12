أكد مصدر في إدارة تعليم جدة أن الدراسة لم تتأثر في مدرستي البنات اللتين شهدتا تبادل إطلاق النار بين حارسيها صباح أمس (الأحد)، ما أدى إلى إصابة أحدهما.
وأوضح المصدر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن إدارة التعليم أرسلت فريقاً من السلامة المدرسية والمراقبات؛ للوقوف على سير العملية التعليمية، لافتاً إلى أنه سيتم استبدال الحارسين حتى انتهاء القضية، مبيناً أن الخلاف بينهما متعلق بقضية شخصية لا يمكن الكشف عنها ولا فائدة مرجوة من إعلانها.
من جانبه، قال نجل حارس المدرسة المصاب، إن الحارس المعتدي حضر إلى غرفة والده وجلس بجواره وبادره بالسلام، ثم أطلق الرصاصة على رجله اليمنى، وسأله: “هل تريد أن أطلق الثانية على قلبك”، إلا أن الرصاصة علقت في مسدسه.
وأضاف أن والده احتمى بغرفة أخرى واتصل عليهم من الهاتف، فأحضروا الدوريات والإسعاف الذي نقله إلى مستشفى الملك فهد العام، لافتاً إلى أن الحارس المعتدي هدد والده من قبل مراراً بقوله “انتبه لنفسك”.