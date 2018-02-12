بالصور.. لفتة رائعة من معلم خمسيني حضر حصة التربية البدنية بعكازين رغم إصابته

ضرب معلم تربية بدنية في إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، مثالاً على الانضباط والجدية في عمله، فعلى الرغم من كبر سنه وتعرضه لإصابة في الركبة أجبرته على السير بعكازين، إلا أنه حضر إلى الدوام المدرسي، وشارك في حصة الرياضة مع طلابه.
ويبلغ المعلم خالد زكري من العمر 59 سنة، وقد التقطت له صور أثناء إشرافه على تلاميذه في حصة التربية البدنية، وهو يرتدي الزي الرياضي ويقف على عكازين.
وقال زكري تعليقاً على تلك الصور، إنه يعلم لما لحصة التربية البدنية من حب في نفوس الطلاب، حيث ينتظرونها طيلة الأسبوع، لذا آثر الصبر وتحمل الألم مقابل السعادة التي شاهدها على وجوه الطلاب.
وفق”أخبار24″.