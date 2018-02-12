شاهد .. الشيخ سليمان الماجد يعلق على قلة الأمطار في المملكة وربط البعض له بكثرة الذنوب

علق الشيخ سليمان الماجد على ربط البعض ندرة الأمطار والقحط بكثرة الذنوب وغضب الله، لافتاً إلى أن ذلك خطأ سائد ليس له علاقة بحكمة الله وتدبيره للكون.
وقال الماجد خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا يجوز أن يقول الناس عن حالة شخص أو شعب بأنه نعمة أو فضل أو دلالة على رضاه، وكذلك لا يمكن أن يقولوا عن حالة أخرى إنها دليل على سخط وعدم رضا، داعياً إلى عدم الحكم على الأحوال؛ لأنها أمور غيبية لا يعلمها إلا الله.
ورفض الماجد ربط بعض الناس قلة الأمطار في البلدان العربية بكثرة الذنوب، قائلاً: “ما يدرينا أن القحط بسبب الذنوب والمعاصي”.
وأضاف أن الله يجعل من بعض البلايا والمصائب ابتلاءً وامتحاناً ورفعةً في الدرجات وتكفيراً للسيئات، كما أنه يجعل من النعم استدراجاً، محذراً من تقمص البعض دور المتحدث عن الله والناطق باسمه، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الله يقدر الأمور بحكمته وقدرته.
وفق”أخبار24″.
التعليقات 2
علي العتيبي
12/02/2018 في 12:01 م[3] رابط التعليق
تمنيت أنه فصل كثيراً في الموضوع.. لأن هذا الموضوع جدير بالتفصيل … ليس محله الإيجاز… والله أعلم.
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علي العتيبي
12/02/2018 في 12:09 م[3] رابط التعليق
ثم أن وضع هذا التصور عند الناس ، أن الذنوب ( عامة ) لها علاقة بغضب الله ورضاه ، وانحباس الأمطار والأرزاق عامة.. أنه من الغيبيات.
وكيف يفسر الحديث ، ما معناه ( ما نزلت عقوبة ألا بذنب ، ولا رفعت إلا بتوبة ).
وهل انحباس الأمطار عقوبة أو ابتلاء.
ما أقصده ، أن عامة الناس قد يلتبس عليه الأمر إذا لم يفصل.
تحياتي.
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