قال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء عبدالهادي العمري، إن اللجنة توقفت عن مناقشة مقترح التجنيد الإجباري للشباب؛ لعدم ملاءمته للأوضاع الحالية.
وأضاف العمري وفقاً لـ “الحياة”، أن القوات العسكرية السعودية ليست في حاجة للمجندين إجبارياً؛ لأن لديها القوة والقدرة الكافية التي تمكنها من مجابهة أي عدوان.
وبيّن أن هناك آلاف العاطلين عن العمل من الشباب ممن يرغبون بالانتظام في القوات المسلحة بوظائف رسمية وليس تجنيداً إجبارياً.
وأوضح العمري أن الشعب السعودي يمتاز بالولاء لوطنه وقيادته ولن يتأخر ليكون جيشاً واحداً ضد أي عدوان، مشيراً إلى أن الاتفاق والانسجام بين المواطنين يجعل التجنيد الإجباري غير ضروري.