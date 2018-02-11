أودع برنامج حساب المواطن صباح اليوم الأحد مبلغ 2.2 مليار ريال في حسابات المستفيدين، تمثل الدفعة الثالثة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر فبراير الجاري.
وأوضح مدير البرنامج المهندس علي راجحي، أن الأرقام أظهرت حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 934 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثالث دفعات حساب المواطن.
وأبان أن الدفعة الثالثة شملت قرابة 3.3 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.2 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.6 مليون مستفيد.
ولفت مدير البرنامج إلى أن 794 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.
وأضاف أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من قيمة الدعم في حسابات المستحقين في 11 مارس المقبل؛ وذلك لأن اليوم العاشر من مارس يوافق يوم السبت، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل 11 فبراير الجاري.
يذكر أن البرنامج قام بإيداع دفعتين لمستحقي الدعم، الأولى كانت في 21 ديسمبر 2017، بينما تم إيداع الثانية في العاشر من شهر يناير الماضي، وبلغ إجمالي الدفعات الثلاث أكثر من ستة مليارات ريال. وفق”أخبار24″.