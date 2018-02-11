بالأرقام.. تراجع مبيعات السيارات في المملكة خلال العام 2017 مقارنة بـ 2015

سجّلت مبيعات كبريات شركات السيارات في السعودية تراجعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، شمل معظمها، والذي يأتي ضمن التراجع العالمي لمبيعات كبرى شركات السيارات.
وسلّط تقرير نشرته مجلة “الاقتصاد والأعمال” الضوء على أرقام الانخفاض ما بين عامي 2015 و2017، مؤكدةً أن جميع العلامات التجارية الشهيرة سجّلت انخفاضا ملحوظا.
وتراجعت مبيعات شركة “تويوتا” اليابانية من 320 ألف سيارة قبل عامين في 2015، إلى 170 ألف سيارة في العام الماضي 2017، مسجلةً نسبة الانخفاض الأعلى بين علامات السيارات.
فيما انخفضت مبيعات شركة “هيونداي” الكورية من قرابة 184 ألف سيارة في العام 2015، لتصل إلى 109 آلاف سيارة في العام 2017، كما سجّلت شركة “كيا” الكورية تراجعا في المبيعات، من 54 ألف سيارة في 2015 إلى نحو 34.6 ألف سيارة في 2017.
أما بالنسبة للشركات الأمريكية، فسجّلت “فورد” تراجعا من 47.5 ألف سيارة في عام 2015، لتصل إلى 21.5 ألف سيارة في 2017، في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات “جنرال موتورز” التي تضم علامات “شيفروليه وجي مسي وكاديلاك” من 76 ألف سيارة في 2012 إلى نحو 38 ألف سيارة في العام 2017.
كما انخفضت مبيعات شركة “إنفنيتي” اليابانية إلى 425 سيارة فقط في عام 2017، بعد أن وصلت مبيعاتها إلى نحو 1550 سيارة في العام الذي يسبقه 2016، في الوقت الذي لم تنجح فيه “فولفساغن” الألمانية في تجنب انخفاض مبيعاتها من 1750 سيارة في عام 2015 إلى نحو 700 سيارة فقط في 2017.