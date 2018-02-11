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شاهد.. لحظة تفجير القوات السعودية كهفاً جبلياً يستخدمه الحوثيون مستودع أسلحة وذخيرة

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الخرج اليوم - سعود الضحوك :

فجّرت القوات السعودية كهفًا جبليًا بالمنطقة الحدودية، كانت ميليشيا الحوثي تستخدمه لتخزين الأسلحة والذخائر لإمداد أفرادها بها في عملياتها ضد المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تمكُّن الجنود المرابطين بالحد الجنوبي من رصد تحركات أفراد الميليشيات بالقرب من الكهف، ومتابعتهم لهم، حتى تم التأكد من كون الكهف يُستخدم مستودعا لأسلحة وذخيرة الميليشيات.

وبمتابعة المراقبة عن كثب، ثم انتهاز الفرصة والتوقيت المناسب لتفجير الكهف، تم التفجير، حيث اشتعلت فيه النيران، وبدأت الذخائر في الانفجار على التوالي، واتضح ذلك من ضعف الانفجار أولا ثم زيادته بكثافة الدخان ونواتج المفرقعات، في عملية نالت استحسان المتابعين.

وفق”أخبار24″.

شاهد.. لحظة تفجير القوات السعودية كهفاً جبلياً يستخدمه الحوثيون مستودع أسلحة وذخيرة

11/02/2018
أخبار محلية
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