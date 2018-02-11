كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، عن صدور قرارات بإيقاف القبول في 28 برنامجاً أكاديمياً رُصدت عليها ملاحظات تخل بالعملية التعليمية وجودة الأداء فيها .
وأوضح العصيمي أن الإيقاف شمل 20 برنامجاً صحياً، و4 برامج إنسانية، و4 برامج علمية، مع متابعة الوزارة لخطط التحسين لتصحيح أوضاعها أو إغلاقها نهائياً في حال عدم تحسن أدائها، مشيراً إلى أنه سيتم التنويه عن هذه البرامج في موقع الوزارة الإلكتروني .
وأضاف أن الوزارة مستمرة في متابعة ودعم مؤسسات التعليم الأهلي العالي، للقيام بدورها في سد احتياجات سوق العمل، مع استمرار التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية وجهات أخرى، للارتقاء بمخرجات تلك المؤسسات الأكاديمية .
يُذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اطّلع على التقرير الختامي لمشروع متابعة وتقييم أداء الجامعات والكليات الأهلية، التي بلغ عدد برامجها الأكاديمية 222 برنامجاً في كافة مناطق المملكة تمت زيارتها وتقييم أدائها.