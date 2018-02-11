وثق مقطع فيديو لحظة اقتحام لص فيلا سكنية في وضح النهار، مستغلا عدم تواجد ساكنيها، بحسب ظنه، وتعديه على إحدى كاميرات المراقبة لإخفاء جريمته.
وظهر اللص وهو يقفز سور البيت صباح يوم الخميس الماضي، ثم ينتبه لكاميرا المراقبة ويقوم بتحطيمها، ظنا منه أن ذلك سيتلفها ويمنعها عن توثيق جريمته.
كما رصدت كاميرا أخرى لحظة جريه داخل فناء المنزل بغرض سرقته، وسط تحذيرات بضرورة إقفال الأبواب لتعمد بعض اللصوص السطو على المنازل في أوقات ذروة غير متوقعة.
فيديو متداول للص يقتحم فيلا سكنية في حي الملقا بالرياض في ساعات النهار الأولى مستغلاً غياب من في المنزل. pic.twitter.com/rAmyn0aWT3
— مزمز فيديو (@mzmzvideo) ١١ فبراير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.