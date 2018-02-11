أدّى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم (الأحد)، صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وأمّ المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
كما أدّى الصلاة على الفقيدة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن (ابن الفقيدة)، وعدد من الأمراء وجمع من المواطنين. وفق”أخبار24″.