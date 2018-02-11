ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن فندق “ريتز كارلتون” أعاد فتح أبوابه من جديد اليوم الأحد، بعد أن توقف لأكثر من 3 أشهر، حيث كان موقعاً لاحتجاز الموقوفين في قضايا فساد.
ونقلت عن موظف يعمل في مكتب الاستقبال بالفندق أنه تم فتح الباب لاستقبال النزلاء والضيوف، كما أكد موظف آخر أنه لم يعُد بالفندق أي من الأشخاص الموقوفين.
وكانت الشركة التي تدير الفندق أوضحت في منتصف يناير الماضي أن الفندق سيفتح أبوابه في الرابع عشر من فبراير.
يُذكر أن الفندق أغلق أبوابه في 14 نوفمبر من العام الماضي، وبات مقراً لاحتجاز الموقوفين بعد إطلاق حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفق”أخبار24″.