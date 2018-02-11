أعلنت السلطات الروسية عن تحطم طائرة ركاب اليوم (الأحد) بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا.
وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم العثور على حطام طائرة الركاب من طراز “إن-148” بالقرب من مدينة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، وأنه لا ناجين في الكارثة.
وكانت وزارة النقل الروسية ذكرت في وقت سابق أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار “دوموديدوفو” في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك.
#فيديو | الصور الأولى لحطام الطائرة #الروسية التي سقطت ظهر اليوم قرب العاصمة #موسكو وعلى متنها 71 راكباً#روسيا pic.twitter.com/Ibsj3Ns418
— نون الشرق NoonAlSharq (@NoonAlsharq) ١١ فبراير، ٢٠١٨
Последний полет АН-148 рейса 6W703. pic.twitter.com/NRFsYfzExG
— Королевство Алания (@monarh_alania) ١١ فبراير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.