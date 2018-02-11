تركة صالح الراجحي.. 3 مليارات ريال قيمة ما تم بيعه حتى الآن في 7 مزادات

أعلن مجلس التصفية لعقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي أن القيمة الإجمالية لما تم بيعه حتى الآن من العقارات تجاوزت 3 مليارات ريال.
وقال المجلس إنه في المزاد السابع الذي تم أمس السبت تم بيع 7 عقارات في مدينة الرياض بنحو 174 مليون ريال، شملت المجمع السابع عشر بالخالدية، ومجمع صحاري السكني، ومجمع العليا 922، وسوق عتيقة، بالإضافة لـ11 قطعة أرض تجارية وسكنية، و20 فيلا بخنشليلة، وورش ومستودعات بالخرج.
وتم في المزاد الأول بيع 4 عقارات، بقيمة 644 مليون ريال، وفي المزاد الثاني تم بيع مركزين تجاريين، بقيمة 385 مليوناً، وفي الثالث بيع مخطط القدس بالرياض بـ950 مليوناً، وفي الرابع بيع 12 عقاراً بـ295 مليوناً، وفي الخامس تم بيع 7 عقارات بـ194.6 مليون، وفي السادس بيعت أرض الثغر بقيمة 429.4 مليون ريال.
وفق”أخبار24″.