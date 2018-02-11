بالفيديو.. خادم الحرمين أثناء استقباله ضيوف “الجنادرية 32”: تنوع الثقافات وتعددها مطلب للتعايش بين الشعوب والسلام بين الدول
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32”.
ورحب خادم الحرمين بضيوف المهرجان وعلى رأسهم ضيوف دولة الهند ضيف الشرف للمهرجان، مؤكداً أن المهرجان يعكس رغبة المملكة في تعزيز التفاعل بين الثقافات العالمية المختلفة.
وأضاف أن المملكة تدرك أهمية الثقافات بصفتها مرتكزاً أساسياً في تشكيل هوية الأمة وقيمها، وأن تنوع الثقافات وتعددها مطلب للتعايش بين الشعوب والسلام بين الدول.
وكان الملك سلمان رعى حفل افتتاح مهرجان الجنادرية في دورته الثانية والثلاثين الأربعاء الماضي، حيث يستمر المهرجان لمدة ثلاثة أسابيع.
كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله لضيوف مهرجان #الجنادرية_32.#قناة_السعوديةpic.twitter.com/gZzrdoWBw5
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١١ فبراير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.