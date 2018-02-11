أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن توقيف حارس إحدى المدارس شمال محافظة جدة، إثر إصابته حارس مدرسة مجاورة بعد إطلاق النار عليه.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز شرطة الشمالية بشرطة محافظة جُدة تسلم محضر دوريات الأمن المبني على بلاغ مواطن في العقد الخامس من العمر يعمل حارس مدرسة؛ لتعرضه لإطلاق نار من قبل مواطن في العقد الثالث من العمر يعمل حارس في مدرسة أخرى مجاورة، نتج عن ذلك إصابته.
وأكد القرشي أن حالة الحارس المصاب مستقرة، وأن المتهم قام بتسليم نفسه للدوريات الأمنية حيث عُثر بحوزته على السلاح المستخدم في عملية الاعتداء، مبيناً أنه تم إيقافه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
وكانت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف باشرت صباح اليوم الأحد حادثة تبادل إطلاق نار بين حارسي مدرستين متجاورتين شمال جدة.وفق”أخبار24″.