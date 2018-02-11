شارك فريق نبني الحطام التطوعي في الحملة التوعوية التثقيفية لخدمة المجتمع وتوعية أفراده عن الأمراض المزمنه لدى الأطفال والتي نظمها كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بالحديثي مول يومي الجمعة والسبت الموافق 23-24 من شهر جمادى الأول والتي قدم فيها الفريق نبذه عن الأمراض المزمنة لدى الأطفال وفحوصات مباشرة قدمتها أخصائيات من ضمن الفريق إضافة إلى التوعية ضد أمراض السمنه والسكري وسوء التغذية وقصر القامة .
هذا وبينت مشرفة الفريق الأستاذة مها العنزي مدى شكرها وتقديرها للمنظمين على إتاحة الفرصة للمشاركة وتقديم التوعية الشاملة لدى الأمهات والتي حرص فيها الفريق على إستهدافهم وتقديم المعلومات والفحوصات التي تخص الطفل وبينت أن ما تم تقديمه يعتبر ضمن أهداف الفريق والتي يقوم فيها بعمل حملات ومبادرات للمشاكل المجتمعية وتقديم الحلول فيها للمجتمع .