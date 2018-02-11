شاهد.. شاب يروي مأساة بتر قدميه إثر حادث مروري.. ويحذر من السرعة والمحمول أثناء القيادة

وجه شاب سعودي فقد ساقيه في حادث مروري، عدة نصائح إلى الشباب أثناء قيادة السيارة؛ للحفاظ على حياتهم وتجنب أي كارثة كالتي ألمّت به.
وروى الشاب في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله بأرجل صناعية وعلى كرسي متحرك وأمامه بعض الشباب، تفاصيل إصابته، والتي جاءت أثناء سيره بسرعة نحو 180 كم/ س، حيث اختلّ توازن السيارة واصطدمت بأحد الجسور مما تسبب في بتر رجليه.
وأوضح الشاب أنه دخل في غيبوبة لمدة شهر كامل وتدهورت صحته بشكل كبير، ولديه ما يسمى بالألم الوهمي في قدمه رغم بترها، محذراً من التهور واستخدام المحمول أيضا أثناء القيادة.
وأكد مخاطباً الشباب أن الصحة لا تقدر بثمن، وأن لحظة واحدة أثناء محاولة التقاط المحمول أثناء القيادة قد تودي بهم، مطالباً بالاتعاظ به وبأمثاله والالتزام بقواعد السلامة المرورية.
وفق”أخبا24″.