تلقى مكتب المصالحة بالمحكمة العامة في المجمعة شكوى ضد أب يعضل ابنتيه ويرفض تزويجهما لأي شخص يتقدم لخطبتهما، ويدعي أنهما مخطوبتان، مبرراً سبب قيامه بذلك بأنه يخاف عليهما قسوة الأزواج ومشاكل الحياة الزوجية.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “الرياض”، أن أحد الأشخاص زار مكتب المصالحة وأبلغهم عن حالة عضل الأب، وأفاد بأنه غلب عليه العاطفة والخوف على ابنتيه ما أدى لرفضه كل من يتقدم لخطبتهما، ما دعا مكتب المصالحة للتدخل وزيارة الأب ومناصحته.
وأضافت المصادر أن منسوبي مكتب المصالحة أقنعوا الأب بتزويج البنتين إذا تقدم لهم الكفء، حتى اقتنع بذلك بالفعل ووافق بعد وساطة المكتب بأسبوع على عقد قران إحداهن، وخطبة الثانية بعد شهرين من الزيارة.