توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد أن الرياح السطحية ستنشط على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
وأبانت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.