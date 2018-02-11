كشف طبيب في بنك الدم المركزي بمكة المكرمة، عن أن هناك 4 أمراض لا يمكن للمصاب بأحدها التبرع بالدم مدى الحياة؛ بسبب تأثيرها على الصحة العامة.
وأوضح الدكتور محمد خيري، وفقاً لـ “الوطن”، أن هذه الأمراض هي أمراض القلب المزمنة، ومرض السكري، وتحديداً عند تناول المصاب به لإبرة الأنسولين البقري، وأمراض الربو المزمنة، والأمراض السرطانية، حيث إنها تؤثر على الصحة العامة للإنسان، والمتبرع بدمه لا بد أن يكون شخصاً معافى.
وأضاف خيري أن هناك أدوية لعلاج بعض الأمراض المؤقتة، لا يمكن لمَن يتناولها التبرع بالدم إلا بعد فترات معينة، وهي أدوية الأسبرين مع التدخين حيث يشترط التبرع بعد 48 ساعة، وأدوية تضخم البروستاتا وهي تمنع التبرع لمدة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، وأدوية أمراض الصدفية التي قد تمنع التبرع مدى الحياة، وأيضاً أدوية حبوب الشباب التي تمنع التبرع بالدم لمدة عام.
وأشار إلى أن المتبرع بالدم عليه أن يخضع لعدة فحوصات للتأكد من أن تبرعه لن يشكل خطراً على حياته، إلى جانب اختبار مستوى الخلايا المتكدسة، ومعرفة تاريخه المرضي، واختبار الوزن، حيث يشترط أن يكون الوزن ما بين 50 و130 كيلوغراماً، واختبار نسبة الدم بالجسم بحيث لا يكون أقل من 12% أو أكثر من 18%.