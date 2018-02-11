روى المواطن، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتعرض للطرد من قِبل مقيم آسيوي ويخرجه من الشركة بالقوة، تفاصيل الواقعة، والإجراءات التي اتخذتها الشركة ضده.
وكشف الشاب عبدالمجيد ماطر، بحسب “سبق”، عن أنه تلقى اتصالات من الشركة تبلغه بأن الشركة تبحث لهم عن عقود جديدة كونها ستغادر المنطقة، وأثناء وجوده يوم الخميس، فوجئ بخلاف بين مصور المقطع والموظف الآسيوي، واشتد الخلاف بينهما حتى وصل طرف ثالث.
وقال: “توقف النقاش بين الآسيوي ومصور المقطع، وبعدها أخذ الموظف بطاقة العمل الخاصة بي بغرض البحث عن عقد آخر حسب مكالمتهم لي، وأبلغني أنه رفع بفصلي حينها بسبب الغياب، رغم أني وكثير من زملائي طُلب منا عدم الذهاب للشركة إلا بعد التواصل معنا”.
وأضاف ماطر أن الموظف الآسيوي كان غاضبًا جدًا، وصبّ غضبه عليه بطرده والامتناع عن تسليمه البطاقة، مطالباً بتحقيق العدالة وإنصافه.
وكان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، قد أكد أن المقطع محل المتابعة والاهتمام، وسيتم التحقيق في الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات النظامية في ضوء نتائج التحقيق، وبالتنسيق مع الوزارة.