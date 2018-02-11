استعرض الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين زيارته التي قام بها الأسبوع الماضي لمحافظة الطائف لتدشين مشروعات تنموية جديدة، أبرز ما استوقفه خلال جولته وأثار تعجبه ودهشته.
وقال الأمير في مقال له نشرته اليوم (السبت) صحيفة “اليوم”: أثناء الجولة دخلت أحد أسواقها الحديثة، فسرني ما رأيت من نظافة ونظام وتنظيم وعرض جذاب جميل، توقفت عند بعض الشباب في مدخل أحد المعارض لأسأل أحدهم: من أين أنت؟ قال: سعودي، قلت: ومن أين؟ قال: من (وذكر اسم القبيلة) قلت: ولماذا لا تلبس الزي السعودي؟ قال : مفروض عليِّ من صاحب المحل”.
وأضاف الفيصل: “فعجبت ومشيت وعدت من الجولة وأنا أفكر في هويتنا، استعدت مظاهر الناس في شوارعنا ومتاجرنا ومطاعمنا ومدرجات ملاعب كرة القدم، والأهم من هذا وذاك في مدارسنا وجامعاتنا، أين الزي السعودي؟ كم من الشباب تخلّوا عنه؟ ولماذا؟ هل هُزمت الغترة والعقال والثياب أمام السّترة وبنطال الاغتراب؟ هل ننشد التّطوير أم التّغيير فقط؟”.
واختتم الأمير متعجباً: “وهل كل تغييرٍ تطوير؟ وهل تحديث التعليم والإدارة والصناعة وغيرها يعني تغيير الملبس والمبدأ والمعتقد؟ وإذا خلعنا ملابسنا اليوم تقليداً للغرب فماذا سنخلع غداً إذا قدمت الصين من الشرق!”.