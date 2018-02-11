أعلنت الإدارة العامة للمرور بالرياض أنها ألقت القبض على قائد مركبة صدم أحد المشاة ولاذ بالفرار من موقع الحادث، بعد تهوره في القيادة.
وأوضح بيان المرور أن المقبوض عليه ظهر في مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يقود سيارة بيضاء اللون خاصة بسرعة عالية، ومن ثم تنحرف عن مسارها المخصص وتصطدم بأحد المشاة خارج الطريق بالقرب من أحد محطات الوقود على طريق الرياض الدمام، ومن ثم ارتكب الفرار من موقع الحادث.
وأضاف أنه جرى البحث والتحري عن سائق تلك المركبة من قبل إدارة مرور الرياض حيث تم القبض على قائدها، وجرى إحالته إلى جهة التحقيق في الحوادث المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية.وفق “أخبار 24”.