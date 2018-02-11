أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مشاريع الوزارة ستوفر 40 ألف وظيفة مباشرة، و65 ألف وظيفة غير مباشرة، مع نمو الناتج المحلي للإسكان إلى 22 مليار ريال.
جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش اللقاء الذي عقده مع العقاريين بغرفة الشرقية لاستعراض برنامج “سكني” والذي ذكر فيه أن البرنامج يرتكز على محاور عدة، منها إيجاد التنظيمات الأفضل، توفير المساكن بحسب قدرات المواطن، وتوفير التمويل بالتعاون مع مؤسسات التمويل.
وقال الحقيل إن الوزارة تعمل على خفض الدفعة الأولى من التمويل لشراء المسكن الأول إلى 5% عبر الرهن الميسر، لافتاً إلى أنه تم رصد 44 مليار ريال لبناء 200 ألف وحدة سكنية خلال عامين بمختلف المناطق.وفق “أخبار 24”.
وتوقع الحقيل أن يرتفع عدد الوحدات السكنية إلى 300 ألف وحدة بحلول 2030، كاشفا ارتفاع الرهن العقاري بنسبة 29%، في ظل وجود 4 آلاف قرض مدعوم، مؤكداً أن هدف الوزارة الوصول بالمحتوى الوطني في قطاع الإسكان إلى 18% بحلول 2030.