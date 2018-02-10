أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 175 مليون ريال سنوياً لشراء المياه المحلاة، من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة.
أعلن ذلك وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الرحمن الفضلي، مبيناً أن تخصيص هذا المبلغ سنوياً سيسهم في زيادة إمدادات المؤسسة من مياه التحلية خلال وقت قصير، لحين اكتمال مشروعات المؤسسة التي يجري إنشاؤها حالياً.
وقال إن المحطات المتنقلة ستعمل أولاً في منطقتي جازان وعسير، ومن ثم يمكن نقلها لمناطق أخرى لرفع إمداد المياه بها، مشيراً إلى أن هذه المحطات ستستخدم تقنية التناضح العكسي (RO) التي تتميز بتوفيرها للطاقة.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد أشاد خلال زيارة قام بها مؤخراً للمؤسسة بأداء العاملين الذي أدى لرفع إنتاج المياه المحلاة خلال عامين من 3,5 مليون م3 يومياً إلى 5 ملايين م3 دون زيادة في التكاليف الرأسمالية.وفق”أخبار24″.