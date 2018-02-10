أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي طبيعة الاتفاقية التي وقعتها مؤخراً مع شركة Ripple، نافية ما يتداول من كون الاتفاقية قد شملت العملة الرقمية للشركة (XRP) أو شراء أسهم فيها.
وأفادت أن الاتفاقية وقعت بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية لاستخدام تقنيات الحولات الخارجية الخاصة بالشركة التي تسمح بتقليل تكلفة الحوالات وتسريع المدفوعات بين الدول.
ولفتت المؤسسة إلى أن عددا من البنوك المحلية ستشارك في التجارب المبدئية للتقنية، مؤكدة أن المشروع مقتصر على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية وبعض المصارف الخارجية المشتركة في الخدمة.
وجددت المؤسسة تحذيرها مما يسمى بالعملة الافتراضية ( Virtual Currency)، مشددة على أنها غير معتمدة داخل المملكة، وأن تداولها من خلال الشبكة العنكبوتية يقع خارج المظلة الرقابية في المملكة. وفق”أخبار24″.