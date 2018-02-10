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أخبار محلية > “العمل” تحقق في مقطع متداول لـ “وافد يطرد سعودياً” من شركة في جازان

“العمل” تحقق في مقطع متداول لـ “وافد يطرد سعودياً” من شركة في جازان

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

صرح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، أن فرع الوزارة سيشرع في التحقيق بشأن مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر حدوث نقاش حاد بين وافد آسيوي وشاب سعودي انتهى بطرد الوافد للشاب السعودي.

أوضح القنفذي أن “المقطع محل المتابعة والاهتمام، وسيتم التحقيق في الموضوع واتخاذ كل الإجراءات النظامية في ضوء نتائج التحقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارة”.

وتداول مستخدمو وسائل مقطع الفيديو، قائلين إن الواقعة حدثت بإحدى الشركات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجازان، ومطالبين الجهات المعنية بكشف ملابسات الموضوع واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.

“العمل” تحقق في مقطع متداول لـ “وافد يطرد سعودياً” من شركة في جازان

10/02/2018
أخبار محلية
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