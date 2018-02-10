توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تبدأ بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب ووسط المملكة ابتداءً من يوم غد الأحد.
وتوقعت الهيئة أن يستمر النشاط في الرياح السطحية لتصل سرعتها إلى أكثر من 55 كلم في الساعة، تنخفض معها الرؤية الأفقية إلى اقل من 1 كلم يومي الإثنين والثلاثاء، خاصة خلال النهار على منطقة مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة، جدة، الليث، ورابغ) ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل، يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.
في حين تتهيأ الفرصة يومي الثلاثاء والأربعاء لهطول أمطار رعدية قد تكون من (متوسطة الى غزيرة) على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي المدينة المنورة ومحافظة حفر الباطن شمال المنطقة الشرقية.
وأشارت إلى أنه سيلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع تحول الرياح إلى شمالية نشطة السرعة بدءاً من يوم الثلاثاء القادم على مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم على وسط وشرق المملكة.
وتشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، مؤكدة على الجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية. وفق”اخبار24″.