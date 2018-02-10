شاهد .. سقوط مقاتلة “إف 16” إسرائيلية في سوريا

أعلن تلفزيون النظام السوري أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر اليوم السبت على قاعدة عسكرية في وسط سوريا، وأن الدفاع الجوي تصدى للهجوم وأصاب أكثر من طائرة.
بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة إيرانية بلا طيار أُطلقت من مطار “تيفور” في منطقة تدمر في سوريا وتسللت إلى إسرائيل.
وأضاف أنه ردا على ذلك، استهدفت الطائرات الإسرائيلية أهدافاً إيرانية في سوريا، حيث تحطمت مقاتلة من طراز إف 16، وتم إجلاء الطيارين ونُقلا إلى المستشفى.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة سقطت في شمال إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في مناطق شمال الأراضي المحتلة وهضبة الجولان.
وفق”أخبار24″.