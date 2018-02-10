وضعت لائحة قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية في المملكة التي تم اعتمادها مؤخرا، عدة شروط لإقامة المعارض التعريفية، أبرزها منع الخوض في القضايا السياسية.
وتضمنت القواعد ضرورة الحصول على ترخيص، والمحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة أثناء تنفيذه، ومنع الإساءة إلى أيٍ من رموز الدولة أو سياساتها، أو الخوض في أي أمور سياسية أو أمنية أو قبلية أو مذهبية تثير النعرات والفتن في المجتمع، وعدم الإخلال بالنظام العام أثناء انعقاد المعرض التعريفي.
وأوضحت اللائحة أن هناك 4 أنواع من العقوبات للمخالفين للقواعد، تبدأ بإنذار كتابي وطلب تعديل المخالفة أو المخالفات أثناء إقامة المعرض إذا ارتكبت في المرة الأولى، وتوقيع تعهد بعدم تكرارها، ويحظر على المنظم إقامة معارض لمدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب المخالفة في المرة الثانية.
كما تلغى أو تؤجل المعارض الأخرى لما بعد فترة الحظر، ويحظر على المنظم إقامة معارض لمدة ستة أشهر لارتكابه مخالفة في المرة الثالثة.وفق”اخبار24″.