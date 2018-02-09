اختتمت أمس ندوة البحث العلمي وورش العمل المصاحبة التي نظمتها إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية وبالتعاون مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في كلية الصيدلة، واستمرت لمدة يومين في القاعة الرئيسية بالمستشفى.
وشارك فيها نخبة من المحاضرين الإستشارين في جامعة الملك سعود وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، يتقدمهم البروفسور فارس العنزي والبروفسور ماجد عبدالقادر والبروفسور أماني عواد والبروفسور سناء كمال.
الندوة أتت بإعتماد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ ١٣ ساعة تعليم طبي، وتخللتها ثلاث ورش عملية تحدثت عن طرق البحث العلمي، وكتابة المقترحات العلمية، وآلية تحديد المصادر العلمية المتعلقة بالأبحاث الطبية وطرق البحث بالمجلات الطبية، كما تطرقت لجوانب عديدة فيما يتعلق بالأبحاث الطبية.
هذا وذكر مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن ندوة البحث الطبي والورش المصاحبة لها تأتي كإيماناً منا بأهمية البحث العلمي ودوره الفعال في تحسين الصحة، من خلال استخدام أحدث الدراسات البحثية الأساسية والتطبيقية لتحديد المشاكل الصحية التي ينبغي معالجتها، وأهمية ذلك في سد الفجوات المعرفية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتطوير النظم والسياسات الصحية بعيدة المدى.
وأضاف: نسعى كذلك إلى زيادة التعاون والتنسيق مع الأوساط العلمية والأكاديمية كالجامعات والمراكز البحثية المتميزة، ودعم أنشطة النشر العلمي وتأسيس قاعدة بيانات بحثية رصينة ودقيقة لضمان تفعيل نظام بحثي ذو كفاءة عالية قائم على المعرفة والمعلومات الصحيحة.
وأكد “الممخور” أن هذه الندوة تأتي وفق إطار توجه وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب وإدارة الشؤون الأكاديمية في صحة الرياض بمتابعة وتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري، لعمل وتكثيف المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية بمحافظة الخرج، بهدف رفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتطوير الرعاية الصحية التي تحظى باهتمام من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.