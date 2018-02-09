أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ظهر اليوم الجمعة، عن صدور قرار بإطلاق اسم ولي العهد على دوري الدرجة الأولى ليصبح “دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى”.
كما أعلن صدور قرار بزيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين (الأندية الممتازة) لتصبح 16 فريقاً بدءاً من الموسم القادم، على أن تعلن لاحقا الآلية الخاصة بذلك.
كما أعلن صدور قرار بتقديم دعم بمقدار خمسة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى.وفق “أخبار 24”.
وأصدر آل الشيخ عدداً من القرارات الأخرى على النحو التالي:
زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين بالإضافة لـ 2 من مواليد المملكة.
البدء في إيجاد ناقل تلفزيوني لنقل كافة مباريات الدرجة الأولى وبما يحقق الصورة الأنسب لدعمها ورفع مستوى المنافسة فيها.
دعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ نصف مليون لكل نادٍ منها، والسماح بتسجيل لاعبين أجنبيين بالإضافة لـ 2 من المواليد.