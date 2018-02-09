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أخبار محلية > “هيئة النقل” توفر حافلات لنقل العوائل إلى مهرجان الجنادرية

“هيئة النقل” توفر حافلات لنقل العوائل إلى مهرجان الجنادرية

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الخرج اليوم - محمود سليمان:

أعلنت هيئة النقل العام، اليوم الجمعة، عن إطلاق مسارين للنقل بالحافلات من وإلى موقع مهرجان الجنادرية 32، لخدمة العوائل في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن أحد مساري الخدمة سينطلق من غرناطة مول، فيما سينطلق الثاني من نادي الرياض إلى الجنادرية ومن ثم العودة إليهما، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 12 فبراير 2018.

وأضافت الهيئة أن الخدمة ستخدم العوائل فقط، بمعدل رحلة كل نصف ساعة، من الساعة 3 عصرا إلى 11:30 مساء، بسعر 5 ريالات للرحلة في الاتجاه الواحد.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز افتتح أول من أمس الأربعاء، المهرجان الوطني للتراث والثقافة 32، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية، ويستمر لمدة 3 أسابيع.وفق “أخبار 24”.

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“هيئة النقل” توفر حافلات لنقل العوائل إلى مهرجان الجنادرية

09/02/2018
أخبار محلية
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