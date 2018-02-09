قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، إن شرطة محافظة الأحساء تلقت صباح اليوم (الجمعة) بلاغاً بشأن عملية إطلاق نار.
وأفاد بأن مواطناً ثلاثينياً أبلغ الشرطة عند الساعة 7:00 صباحاً بإطلاقه النار من مسدس خاص به على اثنين من زملائه إثر خلاف نشب بينهم أثناء وجودهم في إحدى المزارع.
وأضاف أن الشرطة انتقلت للموقع، وتبيّن أن المجني عليهما مواطنان، أحدهما في العقد الثالث من العمر والآخر في العقد الرابع، وقد فارق أحدهما الحياة في حين نُقل الآخر للمستشفى.
وتابع بأن الجهات الأمنية تحفظت على مطلق النار وعلى السلاح المستخدم في الجريمة، وباشرت إجراءات التحقيق؛ تمهيداً لإحالة القضية والجاني إلى النيابة العامة.وفق “أخبار 24”.