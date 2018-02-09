واظب مواطن يبلغ من العمر 70 عاما على التبرع بالدم كل 3 أشهر، حتى صار الأكثر في السعودية في عدد مرات التبرع، والتي وصلت إلى 110 مرات.
وأوضح حمد الجاسر لبرنامج “mbc في أسبوع”، أن التبرع بالدم مفيد للصحة كما يقول الأطباء، وأنه يستعيد به نشاطه، وظلّ على تكرار التبرع حتى وصل إلى ذلك العدد، على مدى قرابة 40 عاما.
وأضاف الجاسر أن التبرع بالدم ينقذ المحتاجين إليه، وأن الفائدة عادت عليه بالصحة، فهو يعيش دون أمراض ولله الحمد، وأنه في أحد المواقف احتاجت امرأة كانت على وشك الولادة إلى الدم، فقال للأطباء خذوا مني دما كما تريدون إلى أن ينقذها الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن عمره 70 عاما ونصحه الأطباء بالتوقف لمدة سنة، لأن التبرع سيكون أقل فائدة بعد السبعين، إلا أنه الآن من أحسن ما يكون، وأن كل أبنائه وبناته محافظون على التبرع، ويوصي الجميع بالتبرع والمواظبة عليه.وفق “أخبار 24”.
الرجل الأكثر تبرعاً بالدم..
ستيني تجاوز عدد مرات تبرعه بالدم 110 تبرعات
تقرير الزميل أحمد العثمان
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— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 9, 2018