ذوو طفلة يتهمون فريقاً طبياً بالتسبب في دخول طفلتهم في غيبوبة عقب عملية

تقدم ذوو طفلة بشكوى رسمية لوزارة الصحة ضد فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، متهمين إياه بالتسبب في دخول طفلتهم في غيبوبة عقب خضوعها لعملية جراحية قبل أيام.
بدوره وجّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشؤون الصحية بالمنطقة لمتابعة حالة الطفلة والإفادة عنها، وذلك بعد أن استوقفته والدة الطفلة خلال زيارته لمستشفى الأطفال وأخبرته بموقف طفلتها.
من جهته، أبان والد الطفلة أطياف فهد الصفياني أن ابنته دخلت في الغيبوبة بعد خضوعها لعملية فتح شرج يوم الأحد قبل الماضي، موضحاً وفقاً لصحيفة “سبق” أنها خرجت من غرفة الإفاقة وكانت بها زرقة في الفم وبرود في الأطراف، ومن ثم فقدت وعيها.
وأضاف أنهم طلبوا تحويلها إلى العناية المركزة، لكن الأطباء أفادوا بأنه لا توجد عناية أطفال بالمستشفى، فتم تحويلها لمستشفى الأطفال، حيث ترقد الآن بالعناية وهي في حالة حرجة.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أنهم تلقوا شكوى المواطن وتم تشكيل لجنة تحقيق تضم عدداً من الاستشاريين، وقد بدأت في مراجعة الحالة والإجراءات التشخيصية والطبية التي اتُخذت بشأنها، مبيناً أنه في حال التأكد من وجود خطأ طبي ستتم إحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية.