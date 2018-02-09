بالفيديو.. طفلة تبهر الأمير خالد الفيصل في حفل بالطائف

أبهرت الطفلة شذي الطويرقي أمير مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل خلال فقرة قدمتها في حفل تدشين المشروعات الصحية بالطائف.
وأشادت الطفلة الحاصلة على المركز الرابع عربيًا في تحدي القراءة العربي لعام ٢٠١٧م في المقطع الذي نشرته إمارة مكة بإنجازات “الفيصل” في العاصمة المقدسة.
وعقب انتهاء الفقرة قدمت للسلام على الأمير خالد الفيصل؛ لتقول له في بعض العبارات إنها مواطنة مثل أي مواطن آخر، وتتمنى خدمة وطنها، وتقديم الأفضل له.
يُذكر أن الأمير خالد الفيصل يواصل جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، والتي تشمل محافظة الطائف ومحافظات شرق مكة المكرمة، والتي يدشن ويتفقد خلالها عددًا من المشروعات ويلتقي المواطنين والمسؤولين.وفق “أخبار 24”.
#شاهد 🎥#أمير_مكة الأمير#خالد_الفيصل يتفاعل مع الطفلة #شذى_الورد التي قدمت فقرة في حفل تدشين المشاريع الصحية بـ #الطائف الإثنين الماضي#جولات_خالد_الفيصلpic.twitter.com/orvYixVAkI
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 8, 2018