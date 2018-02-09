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أخبار محلية > شرطة الرياض تطيح بـ4 وافدين تهجموا على آخر بالقوة واعتدوا عليه بالضرب

شرطة الرياض تطيح بـ4 وافدين تهجموا على آخر بالقوة واعتدوا عليه بالضرب

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الخرج اليوم - حمد السويحب :

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 وافدين من الجنسية البنغلاديشية، بعد تعديهم بالضرب على أحد أبناء جلدتهم وإركابه بالقوة، بسبب خلاف مالي بينهم.

وكانت شرطة محافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض، تلقت بلاغاً عن تعرض وافد بنغلاديشي الجنسية للاعتداء بالضرب والإركاب بالقوة من قبل 4 أشخاص من بني جلدته.

وأوكِلت مهمة التحري وضبط المتهمين لفريق من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة شقراء، الذي كثف جهوده وتحرياته، التي أثمرت عن التعرف على هوية الجناة، وإلقاء القبض عليهم، واتضح أنهم جميعاً من مخالفي نظامي العمل والإقامة، فأحيلوا جميعاً لفرع النيابة العامة بصفتها جهة الاختصاص.وفق “أخبار 24”.

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شرطة الرياض تطيح بـ4 وافدين تهجموا على آخر بالقوة واعتدوا عليه بالضرب

09/02/2018
أخبار محلية
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