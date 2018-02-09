سفارة المملكة بأستراليا تحتفي بالطالب السعودي الذي أنقذ مواطناً من الغرق

أقام القائم بأعمال السفارة السعودية لدى استراليا الوزير المفوض مشعل الروقي اليوم الجمعة بمقر السفارة بكانبيرا حفل تكريم للمبتعث السعودي أحمد بن عبدالله المحيميد، الذي خاطر بحياته وأنقذ مُسناً من الغرق في نهر دوكلاند بمدينة ملبورن.
وفيما ألقى القائم بالأعمال السعودي كلمة في الحفل، أشاد فيها بالمبتعث، مؤكداً أنه يعد نموذجاً مشرفاً للمجتمع والقيم السعودية في مد يد العون والمساعدة للمحتاج، ألقى كل من وكيل وزارة التعليم الأسترالية وعائلة المواطن الأسترالي الذي أنقذه المحيميد كلمة في الحفل، وقدما خلالهما شكرهما للمبتعث وأشادا بموقفه البطولي.
بدوره أعرب المبتعث المحيميد عن امتنانه لتكريمه من قبل القائم بالأعمال السعودي، مبيناً أن ما فعله يمثل القيم والمبادئ التي تربى عليها الشباب السعودي.
وكان المبتعث السعودي أحمد المحيميد قد لفت الأنظار وأشادت وسائل الإعلام الأسترالي ، بعد تداول موقفه البطولي، بالمخاطرة بحياته من أجل إنقاذ مواطن أسترالي غرق في نهر دوكلاند في مدينة ملبورن.وفق “أخبار 24”.