أقام الأمير الوليد بن طلال حفل تكريم لـ53 مسؤولاً وموظفاً بشركة المملكة القابضة ومؤسسة الوليد الإنسانية وشركة “روتانا” والمكتب الخاص لسموه، وفاءً لعطائهم وإخلاصهم لعملهم خلال المدة الطويلة التي قضوها بتلك المؤسسات.
وأعلن الأمير الوليد أن الموظفين المكرمين بلغ مجموع السنوات التي قضوها بالعمل 1420 عاماً بمعدل 26 عاماً لكل موظف، وتراوحت مدة عمل كل موظف منهم بين (20 إلى 38) عاماً، وأكد أن هذه المدد الطويلة بالعمل تدل على الولاء والوفاء والإخلاص من جانبهم والمحبة والتقدير من جانب مؤسساتهم.
وأوضح أن عدد منسوبي المملكة القابضة المكرمين بلغ 18 موظفاً ، و12 من منسوبي المكتب الخاص، و10 موظفات سعوديات من مؤسسة الوليد الإنسانية، بالإضافة إلى منسوبي شركة “روتانا”.
وأشار إلى أن هناك موظفين بتلك المؤسسات قضوا خمسة أو 10 أو 15 عاماً على رأس العمل، وسيتم تكريمهم تباعاً.
وتحدث خلال الحفل عدد من مسؤولي وموظفي المؤسسات الأربعة، الذين أثنوا على دور الأمير الوليد القيادي وإسهاماته في تنمية وازدهار المؤسسات، معربين عن اعتزازهم بالانتماء لتلك المؤسسات والتعهد بمواصلة العمل الدؤوب والاجتهاد لرفعة منشآتهم.وفق “أخبار 24”.
كان ومايزال لي شرف العمل مع فريق تجسّدت فيهم معاني الوفاء والولاء والإخلاص لذا تم تكريم ٥٣ ممن رافقني لأكثر من ثلاثين عاماً في@kingdom_khc@alwaleed_philan@rotananet#المكتب_الخاص pic.twitter.com/OKYXeEl0nl
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٩ فبراير، ٢٠١٨