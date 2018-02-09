صدر قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ بتغيير نظام اللعب بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ليصبح متاحاً لمشاركة أندية الوطن كافة، على أن تُعلن الآلية المناسبة لذلك خلال الأيام القادمة من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.
كما صدر قرار بإقامة كأس السوبر بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل الكأس، على أن يكون تحت مسمى “كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر”، وبجائزة مقدارها 2 مليون ريال.
وأعلن آل الشيخ اليوم الجمعة اتفاق الهيئة مع جامعة الأمير سلطان لتقديم دراسة عن جماهيرية الأندية، وكذلك قياس مبادرة “ادعم ناديك”، ومخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتعاون في ذلك، بالإضافة للاستفادة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال.وفق “أخبار 24”.